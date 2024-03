Lazio-Milan, la rabbia di Zaccagni: "Della partita rimane solo una cosa"

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Lazio che cade all'Olimpico contro il Milan. A rubare la scena in una serata storta, però, è la prestazione disastrosa dell'arbitro Di Bello che verrà fermato per un mese. Un rigore non assegnato ai biancocelesti e ben tre espulsi. Il direttore di gara sbaglia tutto e non controlla la partita. Il giorno seguente, Mattia Zaccagni, tornato dal 1' dopo l'infortunio, si sfoga così sui social: "Della partita di ieri non rimane il risultato, la sconfitta, le espulsioni. No, della partita di ieri rimane solo il fortissimo e amaro sapore di ingiustizia. Che la Lazio e il suo popolo non meritano".