Lazio - Milan, le pagelle dei quotidiani: promossa metà difesa, Pellegrini il peggiore

RASSEGNA STAMPA - La partita tra Lazio e Milan continuerà a far discutere. Certamente molto di più per la "prestazione" dell'arbitro Di Bello che per quella dei giocatori di entrambe le squadre. Tuttavia, la prova dei biancoecelesti - nonostante la sconfitta - è stata in generale sufficiente. Sono poche le insufficienze raccolte dai giocatori nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi. Il peggiore Luca Pellegrini, reputato troppo ingenuo in occasione della sua espulsione, mentre sembra essere Provedel il migliore in campo visti alcuni suoi provvidenziali interventi, anche se sia Vecino che Gila hanno ricevuto buoni giudizi. Andiamo a vedere i voti nel dettaglio:

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel (6,5); Marusic (5,5); Gila (6,5), Romagnoli (6,5), Pellegrini (4,5); Guendouzi (6); Vecino (6); Cataldi dal 77' (6); Luis Alberto (6); Hysaj dal 60' (6); Felipe Anderson (6); Castellanos (6); Immobile dal 60' (5,5), Zaccagni (6), Isaksen dal 66' (6), Sarri (6)

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel (6,5); Marusic (5); Gila (6,5), Romagnoli (6), Pellegrini (4); Guendouzi (6); Vecino (6,5); Cataldi dal 77' (6); Luis Alberto (6,5); Hysaj dal 60' (6); Felipe Anderson (6); Castellanos (6); Immobile dal 60' (6), Zaccagni (6,5), Isaksen dal 66' (6), Sarri (6)

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 7; Marusic 5,5, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 4; Guendouzi 6,5, Vecino 6 (Cataldi sv 32’ st), Luis Alberto 5,5 (Hysaj 5,5 15’ st); F. Anderson 5, Castellanos 5,5 (Immobile 5,5 15’ st), Zaccagni 6,5 (Isaksen 6 21’ st). All.: Sarri 6

IL MESSAGGERO - Provedel 7; Marusic 6, Gila 7, Romagnoli 7, Pellegrini 3; Guendouzi 7, Vecino 6,5 (32'st Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (10'st Hysaj 6); Felipe 5,5, Castellanos 5,5 (10'st Immobile 5), Zaccagni 7 (21'st Isaksen 6,5). All Sarri 6,5

LA STAMPA - Provedel 5,5; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 4,5; Guendouzi 5, Vecino 6 (32' st Cataldi 6), Luis Alberto 6 (15' st Hysaj 6); Felipe Anderson 6, Castellanos 6 (15' st Immobile 6), Zaccagni 6 (21' st Isaksen 6). All.: Sarri 5,5

IL RESTO DEL CARLINO - Provedel 7, Marusic 5, Gila 6,5, Romagnoli 6, Pellegrini 4,5, Guendouzi 6, Vecino 6,5 (Cataldi sv), Luis Alberto 6 (Hysaj 5,5), Felipe Anderson 5,5, Castellanos 5 (Immobile 5,5) Zaccagni 6,5 (Isaksen 6,5). All. Sarri 6.

