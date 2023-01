Lazio - Milan, Milinkovic: "Vittoria più bella. Scudetto? Ecco cosa ne penso"

La Lazio svetta sul Milan con un poker pesantissimo allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Maurizio Sarri così, esce dal manto verde con tre punti preziosissimi per quel che rappresenta la corsa alla Champions League. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn Milinkovic-Savic: “Possiamo dire che questa serata la mettiamo al primo posto, bella vittoria, davanti ai nostri tifosi, grande partita, tutti abbiamo fatto una bella partita, è meritata. Ora testa bassa e piedi per terra, andiamo avanti. Obiettivi? Se giochiamo come le ultime tre partite possiamo andare in alto , tanto in alto, ci sono sempre i momenti in cui caliamo ma prima li leviamo e più saremo in alto. Scudetto? Perché no, se abbiamo fatto una partita contro i campioni in carica perché no. Fantacalcio? Certo che stavo schierato, da due tre giorni si parlava che non facevo gol con il Milan, beh, più 3 al Fanta, me lo sentivo”.