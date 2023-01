Lazio - Milan, Romagnoli: "Stasera mi sento così. Ho scelto di essere qui per..."

Nel post gara, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto anche Alessio Romagnoli. Queste le sensazioni del difensore biancoceleste: "Emozionante giocare contro il Milan, è la prima volta dopo tanti anni. Ero molto emozionato. Credo che oggi abbiamo atto una partita bellissima, siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista e abbiamo vinto meritatamente. Essenza laziale? Non sarei venuto qui, se sono qui è perché c’è un grandissimo progetto, una società seria e un pubblico fantastico che dopo tanti anni finalmente sento mio”

CAMPIONATO - “Contro grandi o piccole, in Serie A le partite sono tutte difficili. Lo abbiamo visto sulla nostra pelle. Bisogna giocare sempre così, sempre al meglio e vincere contro tutti perchè abbiamo le carttareristiche e possiamo farlo"

DIFESA - “Crescita Hysaj? Di certo non lo scopro io, ha fatto tanti anni al Napoli a grandi livelli e la Champions. È un giocatore forte. I complimenti vanno fatti a tutti non solo ai difensori, noi siamo agevolati dal lavoro che fanno davanti e questa è la cosa fondamentale"

MILAN - “Mancano Romagnoli e Kessie? Mah non dovete chiedere a me, io sono contento di essere qui”

Il difensore biancoceleste è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul momento della sua ex squadra: "Abbiamo fatto un'ottima partita e vinto meritatamente contro una squadra forte che è seconda in classifica anche se sta affrontando un momento difficile. Dispiace per loro, per noi è una grande vittoria. Abbiamo perso un po' di punti ma il campionato è lungo, le partite sono tante e sarà fondamentale ora ogni partita che viene. Il girone (di ritorno, ndr) difficile, ora c'è la Fiorentina che è un'altra grande squadra. Dobbiamo essere questi e dare sempre il massimo. La difesa? E' fondamentale il nostro lavoro che però è facilitato da quello degli attaccanti: se loro fanno una buona pressione a noi ci aiuta tanto. In settimana ci facciamo un "bel mazzo". Se verticalizzo molto? Lo facevo anche negli anni scorsi, è una mia caratteristica".