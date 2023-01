Lazio - Milan, sarà Sarrismo contro Piolismo: le chiavi tattiche della partita

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La sfida di questa sera tra Lazio e Milan sarà una sfida tanto in campo, quanto sulle panchina. Da una parte, sponda biancoceleste, c'è Maurizio Sarri l'ultimo Campione d'Italia con la Juventus tre anni fa, dall'altra l'ex di turno e fresco vincitore dello Scudetto con i rossoneri Stefano Pioli. Entrambi, come riporta La Gazzetta dello Sport, rientrano in quella categoria di allenatori chiamati "giochisti". Non sono allenatori che impostano squadre d'attesa, ma vogliono il pallino del gioco, dominare il match e vincerlo secondo questi concetti. Nonostante l'idea generale sia simile è l'applicazione di questa che li distingue.

DIFESA - Sarri è considerato un allenatore dalle idee prettamente offensive, ma per lui la difesa ha un ruolo fondamentale sia nel recupero del pallone, sia nell'impostare l'azione offensiva. La sua è una difesa che deve lavorare di reparto, collaborando con il perno più basso del centrocampo (Cataldi nella Lazio) considerato come uno schermo, un primo ostacolo da superare. Come detto la sua linea difensiva ha il ruolo di riconquistare e impostare, proprio per questo l'obiettivo è sempre e comunque la palla. Una linea quindi stretta e compatta, che può essere messa in difficoltà con rapidi cambi di campo, su cui il terzino dev'essere bravo a stringere rapidamente.

A questo si contrappone il pensiero calcistico di Pioli che, al contrario, vuole una difesa aggressiva e che punti all'uomo e non al pallone. Potendo usufruire di due centrali rapidi come Kalulu e Tomori, l'ex allenatore biancoceleste vuole che questi escano dalla linea difensiva per andare a recuperare la sfera dai piedi dell'avversario, in ogni zona del campo. Nell'impostazione difensiva un ruolo fondamentale lo ha Maignan, bravo con i piedi e che, con il suo infortunio ha costretto Pioli a far arretrare un difensore in impostazione, non potendo godere delle stesse caratteristiche con Tatarusanu tra i pali.

PRESSING - E' probabilmente il concetto base del 'Sarrismo': il pressing e la riaggressione. I tre attaccanti hanno il ruolo di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria durante l'impostazione, per recuperare la sfera in fase avanzata. Vale, però, la regola guardiolana dei 6 secondi per la quale, se non si recupera palla entro quel tempo, si scappa all'indietro a protezione della porta. Correre all'indietro a palla scoperta, reggendo l'urto avversario, è complicato ed è uno dei momenti in cui la Lazio va più in difficoltà.

Dell'aggressività di Pioli se n'è già parlato. Il suo, però, è un pressing diverso rispetto a quello della Lazio: il gegenpressing. Si tratta di un'espressione tedesca per definire una pressione totale e continua. Quando un giocatore perde palla i più vicini aggrediscono il portatore per recuperarla immediatamente. Questo avviene nel momento in cui l'impostazione, però, è a palla bassa. Spesso, invece, accade che il Milan si affidi a lanci lunghi che, se sbagliati, non permettono questa applicazione del pressing, a causa della distanza che intercorre con i giocatori avversari in possesso.

ESTERNI - Gli esterni larghissimi di Sarri hanno il compito di partire dalla linea laterale e ricevere palla in quella zona di campo. Si tratta di una scelta che permette una collaborazione con il terzino e con la mezz'ala. In che modo? Quando uno tra Zaccagni, Felipe Anderson o Pedro ricevono lateralmente, puntano all'uno contro uno con l'avversario e accentrandosi aprendo la corsia per l'inserimento del terzino (più Lazzari di Marusic). La mezz'ala, in tutto ciò, può portare via un uomo e aprire uno spazio o fornire un appoggio, favorendo uno scambio per andare al tiro o entrare in area.

In parte Pioli sposa la filosofia di Sarri che spinge l'esterno ad accentrarsi, aprendo spazio laterale per il terzino, ma in altri casi approfitta della fluidità dei suoi giocatori per creare un effetto sorpresa. Avendo soprattutto uno specialista come Theo Hernandez, l'allenatore rossonero invita l'esterno a restare largo, favorendo la corsi interna al terzino. Schierando Dest (piede destro) sull'out mancino questa potrebbe diventare una prerogativa importante e che lo manderebbe più semplicemente al cross o, eventualmente, al tiro. L'imprevedibilità degli esterni, ma anche dei mediani che sfalzano le posizioni, è fondamentale per creare squilibri agli avversari. L'assenza di Theo peserà in questo senso, ma dall'altra parte Saelemaekers può ottimizzare la sua assenza.

GRUPPO - I modi bruschi, la volontà di fare sempre meglio, il non accontentarsi mai fanno parte di Sarri ma, nel corso dell'esperienza a Empoli, il tecnico ha capito quanto fondamentale sia l'aspetto ludico di questo sport. Ha capito come inserirlo in un meccanismo che punta alla perfezione, riuscendo a far divertire e lavorare sodo un gruppo che, in lui, vede la chance di riconoscersi in un'identità collettiva.

Dalla parte opposta abbiamo 'Pioli l'empatico'. Il tecnico rossonero ha sempre stretto un bel rapporto con i suoi giocatori, è sempre stato una figura di riferimento, qualcosa in più di un mister. In una recente intervista Parolo, che aveva sottolineato l'approvazione di cui gode Sarri nello spogliatoio, lo ha etichettato come un motivatore: un tecnico quasi da film americano, in grado di caricarti con quelle frasi a effetto, piene di passione.