Lazio - Milan, Sarri dirama la lista dei convocati: out in due

Mancano poche ore al big match di questa sera tra la Lazio e il Milan, in programma alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma e valevole per l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. In vista di una sfida molto delicata, anche per motivi di classifica, Sarri ha diramato la lista dei convocati in cui non risultano i nomi dell'infortunato Ciro Immobile e di Mario Gila, che nelle ultime sessioni sembrava aver recuperato dall'infortunio. Di seguito la lista completa.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.