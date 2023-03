Lazio, Milinkovic è sempre una risorsa: Kezman lavora per evitare il "parametro zero"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergej Milinkovic-Savic non sta certamente passando un gran momento ma sta comunque mettendo tutto se stesso in campo. Corre più di tutti, l'ha fatto soprattutto in Conference League e superando i 13,306 chilometri percorsi e a Napoli (13,419). Come riporta la rassegna di Radiosei, nonostante l'ultimo periodo sia stato un alternarsi di imprecisioni e picchi di individualismo, Sergej potrà tornare ad essere decisivo. A metterlo in difficoltà è stato prima di tutto il Mondiale, poi è arrivato l'infortunio alla caviglia destra e il virus intestinale che l'ha colpito prima della partita contro la Sampdoria. Il Sergente che però continua a scendere in campo campo cerca di essere d'aiuto alla squadra e pericoloso davanti alla porta.

Una recente statistica europea lo ha incoronato come terzo per percentuale più alta di passaggi chiave nei 5 campionati top, dietro solo a Mbappé e Messi. Contro la Samp qualche fischio da parte dei tifosi si è fatto sentire, poi immediatamente si è alzato un coro in suo onore, come per dare forza al calciatore e coprire quei pochi gesti di ingratitudine di alcuni supporter, che certamente non merita. La sua volontà è sempre stata quella di dare il massimo per la maglia biancoceleste e questa promessa verrà mantenuta fino alla fine del suo contratto, che scadrà tra un anno. Nonostante ci siano voci di un possibile trasferimento, il suo manager sta lavorando per garantire alla Lazio un incasso da 40 milioni per una sua eventuale partenza in estate, evitando di partire a parametro zero. Tuttavia, c'è il rischio che si giochi al ribasso e che club di Premier, come l'Arsenal, possano approfittarne.