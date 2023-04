Lazio, Milinkovic: "Gol? Tante critiche e parole negative. Sul rinnovo..."

Prima Pedro poi uno strabiliante gol su punizione di Milinkovic-Savic. La Lazio esce dall’U-Power Stadium con una vittoria molto importante contro il Monza, in termini di classifica e di conseguenza di corsa Champions. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Milinkovic: “Oggi questi punti sono enormi, siamo ancora lì secondi, abbiamo visto ieri che l’Inter non ha vinto, speriamo che anche il Milan non vinca così siamo secondi per più tempo. Gol? Finalmente l’ho fatto, mi mancava tanto, tante critiche e parole negative, finalmente l’ho fatto e mi darà una mano enorme. Miglior Milinkovic? Ci sono stati un po’ di mesi che non ho fatto quel che ci si aspettava da me, è stato un periodo duro per me, ogni giorno provo a dare di più, migliorare, ho fatto un gol su punizione su cui mi alleno. Sono contento per i 3 punti e per il gol, andiamoa casa più contenti. Ci ha dato tanta fiducia già da dopo il derby, oggi è stata una conferma visto che non facciamo sempre bene dopo le grandi partite. Dipende da noi, cercheremo di rimanere là. Rinnovo? Io mi concentro sul campo, nell'aiutare la squadra e arrivare agli obiettivi della stagione. Non voglio parlare del rinnovo, penso sempre al campo, a fine stagione si vedrà ma non parlo sempre di quello".

Il Sergente è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Mi mancava segnare, ho lavorato e oggi finalmente è arrivato il gol. Sono contento della gara, dei tre punti e che siamo al secondo posto in classifica che vogliamo mantenere fino alla fine. Ultimamente stiamo giocando bene, siamo meritatamente siamo lì. Ora dipende da noi, finire queste ultime dieci gare e rimanere lì fino alla fine. Critiche? Ti dico la verità, non accettavo bene le critiche, tante parole degli ultimi mesi sono state negative e mi hanno buttato giù. Non credo di meritarle dopo tutto quello che ho fatto negli anni per questa società. Se leggo troppo mi faccio del male ma le ho accettate, ho lavorato e oggi finalmente è arrivato quello che aspettavo io e che aspettavano tutti. Sicuramente il gol di oggi mi darà una grande mano per queste ultime partite. Ultimamente, negli ultimi due tre mesi, abbiamo fatto tanti buoni risultati tranne in Conference. Dobbiamo arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati a inizio di stagione".