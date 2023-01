Lazio, Milinkovic lavora per tornare al top, ma intanto il rinnovo...

Il serbo è apparso in ombra nei primi due match del 2023 ed è pronto un piano per rilanciarlo. Resta la questione rinnovo che...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA. - L'inverno di Sergej Milinkovic-Savic non è stato fin qui facile. Ad allietare il tutto ci ha pensato la piccola Irina, che ha potuto vedere per la prima volta solo al ritorno dal Mondiale, per il resto tra infortuni e delusione per l'uscita dalla competizione non è stato un gran momento. Il Sergente però, da buon stacanovista quale è, sta lavorando doppiamente per tornare al top, questo spera Sarri. Come riporta la rassegna di Radiosei, Kezman ha avviato diversi contatti in Premier League, ma 60 milioni per Lotito non sono ovviamente abbastanza, per questo ogni voce di possibile partenza può concretizzarsi solo a giugno. Mentre si attendono movimenti da parte delle big europee, continua il silenzio intorno alla questione rinnovo. Sergej vorrebbe evitare tra un anno di firmare per un altro club, quindi c'è bisogno di un'offerta che possa essere accettata dal presidente Lotito.