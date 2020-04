Lazio, Milinkovic risponde all'operatore sanitario: "Orgoglioso, sei tu il vero campione"

La lettera dell'operatore sanitario che sul suo camice da lavoro riportava il nome e il numero di Milinkovic, ha fatto il giro del web. Un messaggio forte che è arrivato anche al centrocampista serbo, che sui social gli ha risposto dedicandogli un post: "Oggi è domenica, giorno in cui di solito scendo in campo con miei compagni. Da due mesi peró noi siamo a casa al sicuro con persone a cui vogliamo bene. Voi invece non vi siete mai fermati, ogni giorno a lottare per salvare le persone. Mi hai scritto che con mio nome sulle spalle il tuo camice diventa di ferro e ti senti più forte. Questo mi fa sentire fortunato e orgoglioso. Siete voi i veri campioni. Grazie". Ma non finisce qui. Milinkovic infatti, donerà all'operatore la sua maglia, in segno di gratitudine. Una grande storia, la vittoria più bella.