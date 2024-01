Lazio, Milinkovic: "Se mi manca? Certo, mi è dispiaciuto..." - VIDEO&FOTO

Fonte: Dal nostro inviato Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Tra i grandi ospiti di Inter - Lazio c'era anche l'ex Sergej Milinkovic-Savic, ora in forza all'Al-Hilal. Il Sergente ha infatti sfruttato l'occasione per rivedere i suoi ex compagni nella semifinale di Supercoppa italiana. Dopo Inter - Lazio, Sergej è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le dichiarazioni dell'ex biancoceleste: "Tutto bene. Mi è dispiaciuto molto perché volevo venire lunedì a vedere. Se mi manca la Lazio? Certo che mi manca, sono stato 8 anni là. Sì alcuni dei compagni li ho visti". CLICCA QUI PER IL VIDEO