Lazio, Milinkovic smentisce le voci e punta il Sassuolo: il dato coi neroverdi

RASSEGNA STAMPA - Non ci vuole un genio per capire quanto peserebbe una panchina di Milinkovic contro il Sassuolo. Da Sergej, al contrario, si può e si deve ripartire aspettando che ritrovi la forma migliore, aiutandolo a ricaricarsi mentalmente e fisicamente. E le scelte di campo, nel caso del centrocampista serbo, s'intrecciano inevitabilmente con gli scenari legati al mercato. Il calciatore è disposto a restare fino a giugno a patto che continui ad occupare un ruolo di primo piano. È disposto a concordare la partenza estiva, permettendo alla Lazio di guadagnare tra i 40 e i 50 milioni anziché muoversi a zero, ma conta sul rispetto che ha sempre dato e che finora ha ricevuto dal club.

Voci, rumors, maldicenze: troppe se ne stanno sentendo su Milinkovic. Dal suo staff, riporta la rassegna stampa di Radiosei, rimbalza irritazione per le continue indiscrezioni, smentiscono le offerte di cui s'è parlato in settimana: quella faraonica del Newcastle, poi quella dell'Arsenal. Sergej è reduce da due mesi difficili, condizionati dall'infortunio e dal Mondiale vissuto con la caviglia gonfia. E la scadenza tra un anno può inconsciamente segnarlo. C'è poi una questione fisica: dopo gli stop, ha sempre avuto bisogno di tempo per ricarburare. Si rivederà domani col Sassuolo, squadra a cui ha segnato quattro volte. Due reti le ha firmate nelle due gare più recenti da lui giocate. Cerca il tris di fila. Milinkovic è tra i giocatori ad aver partecipato a più sequenze su azione terminate in gol. È il meglio su piazza, ancora oggi.

