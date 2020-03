Lazio, Milinkovic tenta il colpaccio: ecco la schedina del sergente - FOTO

Chi non ha mai provato a indovinare i risultati delle partite? La classica schedina, insomma. Un po' come predire il futuro, ma ci deve essere anche una certa preparazione di fondo. Almeno per andarci vicino. Ci ha provato anche Milinkovic, che interpellato dal portale Transfermarkt ha giocato la sua schedina. Una bella prova per testare il suo intuito. Chissà se sarà bravo come sul rettangolo verde. Ecco la serie di partite su cui ha puntato il sergente:

Monchengladbach - Dortmund 1-2

Manchester United - Manchester City 1-1

Chelsea - Everton 3-1

Atletico Madrid - Siviglia 0-0

Barcellona - Real Sociedad 2-0

Pubblicato il 06/03 alle ore 19:20​​​​