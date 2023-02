Lazio, Moggi svela: "Cragnotti non volle CR7. Immobile-Milan? Tutto vero..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato è pieno di interessanti retroscena: di trattative nate e mai arrivate al dunque, saltate per motivi assurdi o mai iniziate perché scartate da principio. Quest'ultimo è il caso di Cristiano Ronaldo che, agli albori della sua carriera, avrebbe potuto vestire la maglia della Lazio se solo Cragnotti si fosse convinto ad acquistarlo. In dinamiche particolari, invece, sono rientrati i vari trasferimenti di Ciro Immobile che, invece di andare al Borussia Dortmund, aveva l'occasione di mettersi al servizio di Simeone all'Atletico Madrid. Sono questi e molti altri i retroscena raccontati dal suo agente, Alessandro Moggi, ai microfoni di calciomercato.com.

CR7 ALLA LAZIO - "Mendes era un buon amico di Calleri, proponemmo Cristiano a Cragnotti ma ci rispose che non lo voleva, che avrebbe voluto il Ronaldo 'vero'. Quindi non ci fu neanche una trattativa".

I RETROSCENA SU IMMOBILE - "L'anno di Yonghong Li il Milan aveva offerto 55 milioni di euro, ma Lotito non l'ha mollato. A distanza di poco tempo ci fu una proposta di 50 milioni del Dalian, in Cina, che al giocatore offriva 12,5 milioni per cinque anni. Ma anche in quel caso la Lazio respinse l'offerta. E Ciro in entrambi i casi è rimasto volentieri alla Lazio, non ha mai forzato per andare via perché è attaccato alla società e si sente parte integrante del progetto. E' una dimostrazione che questi giocatori hanno dei valori, e non pensano sempre ai soldi come si dice spesso. L'Atletico Madrid? Prima che Immobile andasse al Dortmund, mi chiamò il presidente chiedendomi di portarlo in Spagna come favore personale. 20 giorni prima avevamo fatto una trattativa, poi sparirono; e quando decisero di prenderlo avevo già dato la parola al Borussia, col quale mi sarei dovuto vedere il giorno successivo per formalizzare il tutto. In più Klopp si era sentito con Ciro e lo voleva lì".

LAZIO INTERESSATA A SIMEONE - "Squadre italiane interessate a Simeone oltre il Napoli? La Lazio, ma non c'erano le condizioni. Come in tutte le operazioni di mercato il Napoli è stato illuminante ed è riuscito a chiuderla. Io credo che Giovanni possa fare anche di più di quello che sta facendo vedere oggi".