Lazio-Monza, Cataldi a LSC: "Dobbiamo metterci in testa che è iniziato un nuovo campionato"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Pareggio amaro per la Lazio che non riesce ad invertire la rotta e contro il Monza allo stadio Olimpico non va oltre il pareggio per 1-1. Nel post partita Danilo Cataldi ha analizzato il match contro i brianzoli focalizzandosi su ciò che non sta andando bene in questo periodo: “Sta mancando un po’ di tutto, non siamo la squadra che siamo stati a Napoli, dobbiamo cambiare e fare qualcosa in più. Dobbiamo metterci in testa che è iniziato un nuovo campionato".

PROBLEMI - "Penso che martedì con l’Atletico abbiamo visto che possiamo giocare alla pari con le grandi squadre, facciamo fatica a ricaricarci mentalmente, pensavamo di aver superato questo problema ma non è così. Dobbiamo ricompattarci perché mercoledì c’è già un’altra partita. Le squadre che vengono qui non vengono per passeggiare ma per fare la gara, quando sblocchi il risultato e dopo poco ti fai raggiungere inizia una preoccupazione mentale che non riusciamo a spazzare via. Ci sta mancando qualcosa e dobbiamo assolutamente trovarlo".

TESTA ALLA PROSSIMA - "Sicuramente giocare subito aiuta, siamo una squadra di uomini, abbiamo dei ragazzi ma siamo maturi per capire determinati momenti e che così non si può andare avanti. Tra tre giorni c’è un’altra partita e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi contro una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà come il Torino".