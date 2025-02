Lazio - Monza, le probabili formazioni: Baroni sceglie tra big e nuovi arrivati

La Lazio torna all'Olimpico dopo la vittoria a Cagliari. Nella Capitale arriva il Monza di Bocchetti, sempre più ultimo e a caccia di punti per la salvezza. Baroni rientra in panchina dopo la squalifica e riparte dalla 'formazione-tipo', con l'aggiunta di due nuovi acquisti in panchina. Sono subito a disposizione, infatti, sia Belahyane che Provstgaard. Sospiro di sollievo in difesa con i rientri di Nuno Tavares e Lazzari: il portoghese in particolare viaggia verso una maglia da titolare con Gila e Romagnoli al centro e Marusic a destra. È ancora ai box Patric, così come Hysaj che ne avrà per circa 40 giorni. Fuori dalla lista, invece, Pellegrini. In mediana è intoccabile la coppia Guendouzi - Rovella. Dele-Bashiru parte più indietro, Vecino resta out. In attacco confermato tutto il pacchetto offensivo già visto all'Unipol Domus: Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto del Taty Castellanos. Pronti a gara in corso Pedro, Tchaouna e Noslin. E aspetta il suo esordio anche Ibrahimovic.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Tchaouna, Pedro, Noslin, Ibrahimovic. All.: Baroni.

MONZA (4-4-2): Pizzignacco; Izzo, Lekovic, Palacios, Pereira; Ciurria, Sensi, Urbanski, Kyriakopoulos; Vignato, Mota. All.: Bocchetti.