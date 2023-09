Lazio-Monza, Marusic a LSC: "Vogliamo aggiustare le cose in campionato. Dobbiamo giocare..."

WEBTV RIVIVI DIRETTA - LAZIO - ATLETICO MADRID, SARRI IN CONFERENZA: "IL GOL DI PROVEDEL UN ATTO DI GIUSTIZIA" All'ultimo secondo, l'uomo che non ti aspetti, da centravanti vero anche se è un portiere. Ivan Provedel è la stella di una serata che si era messa nel peggior modo per la Lazio beffata dalla rete di Barrios condizionata da una deviazione di... All'ultimo secondo, l'uomo che non ti aspetti, da centravanti vero anche se è un portiere. Ivan Provedel è la stella di una serata che si era messa nel peggior modo per la Lazio beffata dalla rete di Barrios condizionata da una deviazione di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, UN DIFENSORE TORNA DI MODA: ERA STATO A UN PASSO NEL 2019 RASSEGNA STAMPA - La Lazio, che in questa stagione non è ancora riuscita a mantenere la porta inviolata neanche una volta, sta rivolgendo nuovamente la sua attenzione al calciomercato, alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo. Come rivelato dal Corriere... RASSEGNA STAMPA - La Lazio, che in questa stagione non è ancora riuscita a mantenere la porta inviolata neanche una volta, sta rivolgendo nuovamente la sua attenzione al calciomercato, alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo. Come rivelato dal Corriere...