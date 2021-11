Lazio, Muriqi sconsolato dopo la Juve: "Sono morto mentalmente"

Contro la Juventus è arrivata la conferma che la Lazio non è la piazza giusta per Vedat Muriqi. Il kosovaro, nonostante mancasse Immobile, non è stato la prima alternativa di Sarri, che ha preferito Pedro "falso nueve" piuttosto che lui. Oltre a ieri ha giocato poco in questa che sarebbe dovuta essere la stagione del riscatto: appena 228 minuti in 10 partite tra campionato e coppa. Il Pirata ha giocato gli ultimi 25 minuti del match contro la Juve, divorandosi l'occasione dell'1-1 al 79'. Su Twitter un tifoso ha provato a rincuorarlo dicendogli che semplicemente non avesse funzionato. Lui ha risposto: "Grazie per essere sempre al mio fianco fratello, il tuo Pirata è già morto (mentalmente)".

Grazie per essere sempre al mio fianco fratello,il tua pirata gia morte (mentalmente) — Vedat Muriqi (@MuriqiVedat) November 20, 2021