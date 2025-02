Lazio-Napoli, aperto il settore ospiti per i tifosi azzurri: i dettagli e le restrizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle scorse ore è partita la vendita dei tagliandi per Lazio-Napoli, in programma sabato 15 febbraio alle 18.00. Le prime indicazioni parlavano di una chiusura momentanea del settore ospiti, in attesa di nuove direttive, che però sono arrivate questa mattina. Le nuove indicazioni parlano del settore ospiti aperto ai tifosi del Napoli NON residenti in Campania e in possesso della Fidelity Card. Nelle prossime ore verrà aperta la sezione della vendita anche su Vivaticket.