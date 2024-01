Lazio - Napoli, 'bischeri' a confronto: la Toscana si schiera tra Sarri e Mazzarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Spareggio o non spareggio, la partita di questa sera ha un valore elevatissimo negli equilibri della qualificazione alla prossima Champions League. Lazio e Napoli, separate da soli due punti, sono consapevoli che allo Stadio Olimpico ogni altro risultato che non sia la vittoria potrebbe costare un pesante passo falso in classifica. È così che i due tecnici devono prescindere da ogni scusa e da ogni assenza, prive entrambe di uomini fondamentali, le due squadre sono costrette a superare l'ostacolo scendendo in campo per i tre punti, senza lasciarsi influenzare dagli eventi seppur nefasti.

SARRI - Dopo due vittorie consecutive, Maurizio Sarri è chiamato a un nuovo appuntamento con il passato. Davanti a quella che oggi è la sua gente deve mostrarsi ancora come un faro, come quella scia luminosa che illumina il cammino verso l'Europa che conta. In questi due anni e mezzo il suo calcio ha sorpreso e deluso, ma quella costante ricerca della perfezione gli ha conferito un'attrattiva che ha tenuto alza la speranza di vedere la propria Lazio insegnare come si gioca lo sport del calcio nei grandi palcoscenici continentali. Una Lazio che in qualche modo ricalcasse le impronte di quel suo Napoli incredibile, quella squadra che per un soffio, o una giornata sventurata in una stanza d' albergo di Firenze, ha visto svanire il sogno tricolore rimandandolo di qualche anno.

MAZZARRI - Oggi sulla panchina partenopea c'è Walter Mazzarri. È lui, dopo la parentesi Garcia, ad aver afferrato le redini di una squadra che non è neanche l'ombra del battaglione di un anno fa, di quella formazione guidata da Spalletti e che per quasi un anno sembrava imbattibile per chiunque. Nel segno della Toscana il Napoli prova a nascere, vincere e rilanciarsi, affidandosi a quella terra che di vive di calcio e tattica sfornando direttori d'orchestra capaci di far magie con quella bacchetta. Nel capoluogo campano regna l'insoddisfazione, pensare di vedere gli azzurri così dietro è una delusione troppo cocente, un risultato neanche vicino a quelle aspettative, forse anche gonfiate, nate dall'impresa di maggio 2023. Mazzarri avrà così il compito di rialzare la squadra, sfidando quel corregionale che come lui mastica calcio dalla mattina alla sera e con il quale condivide l'obiettivo della grande Europa. L'appuntamento delle 18.00 è atteso da tutti e tra Figline Valdarno e San Vincenzo non si parla d'altro.