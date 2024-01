Lazio - Napoli, ecco quando inizierà la vendita dei biglietti: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio, per mezzo di un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la data e l'orario di partenza della vendita per il bigliettiper la partita contro il Napoli, partita in programma il prossimo 28 gennaio, alle ore 18.00, e valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Come si legge sarà possibile acquistare i tagliandi dalle ore 16.00 di oggi, 24 gennaio.

"La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di mercoledì 24 gennaio saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Napoli, in programma domenica 28 gennaio alle ore 18:00. Come da Ordinanza Prefettizia del 23 gennaio, sarà vietato l’acquisto dei biglietti in tutto lo stadio ai residenti della Regione Campania.

Sarà possibile acquistare i presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL`ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 14:00 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.

Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 14:00 alle 16:00 – Sportello Accrediti.

SETTORE OSPITI

Come da ordinanza Prefettizia del 23 gennaio, sarà vietato l’acquisto dei biglietti in tutto lo stadio ai residenti della Regione Campania. Ai soli tifosi fidelizzati del Napoli residenti nel resto d’Italia, sarà a loro consentito acquistare un biglietto del settore ospiti.

Per esporre uno striscione NON CENSITO DALL`OSSERVATORIO allo stadio, è obbligatorio presentare una richiesta. Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: SLO@SSLAZIO.IT. Il richiedente verrà contattato solo in caso di esito negativo".