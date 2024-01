Lazio - Napoli, le pagelle dei quotidiani: bene Gila e Romagnoli, in attacco...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Napoli ed esce dalla partita con l'amaro in bocca dell'occasione sprecata in chiave lotta Champions. Se da un lato la difesa non ha concesso tiri ai partenopei, l'attacco ha mostrato le difficoltà spesso evidenziate nel corso della stagione. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel sv; Lazzari 5,5 (25'st Pellegrini 5,5), Gila 6, Romagnoli 6, Marusic 5,5; Guendouzi 6 (31'st Vecino sv), Cataldi 6 (38'st Rovella sv), Luis Alberto 5; Isaksen 6 (38'st Pedro sv), Castellanos 5, Felipe 5,5. All. Sarri 5,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Lazzari 5,5 (25'st Pellegrini 6), Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Guendouzi 5,5 (31'st Vecino 6), Cataldi 5,5 (38'st Rovella 6), Luis Alberto 5,5; Isaksen 6 (38'st Pedro 5,5), Castellanos 6, Felipe 6. All. Sarri 5,5.

IL MESSAGGERO - Provedel 6; Lazzari 5 (25'st Pellegrini 6), Gila 6,5, Romagnoli 6, Marusic 6; Guendouzi 6 (31'st Vecino 6), Cataldi 6 (38'st Rovella ng), Luis Alberto 5,5; Isaksen 5,5 (38'st Pedro ng), Castellanos 6, Felipe 6,5. All. Sarri 5,5.

LA STAMPA - Provedel 6; Lazzari 6 (26' st Pellegrini 6), Gila 6, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Guendouzi 6 (32' st Vecino 6), Cataldi 6,5 (39' st Rovella sv), Luis Alberto 5,5; Isaksen 6 (39' st Pedro sv), Castellanos 5,5, Felipe Anderson 5. All.: Sarri 6.

IL GIORNALE - Provedel 6; Lazzari 6 (26’ st Lu.Pellegrini 6), Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Guendouzi 5,5 (32’ st Vecino sv), Cataldi 6 (39’ st Rovella sv), Luis Alberto 5,5; Isaksen 6 (39’ st Pedro sv), Castellanos 5,5, Felipe Anderson 5. All. Sarri 5,5.

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6; Lazzari 6 (Pellegrini 6 26’ st), Gila 6, Romagnoli 6, Marusic 5,5; Guendouzi 6,5 (Vecino 6 32’ st), Cataldi6,5 (Rovella sv 38’ st), Luis Alberto 5,5; Isaksen 5,5 (Pedro sv 38’ st), Castellanos 5,5, Felipe Anderson 5,5. All.: Sarri 5,5

IL RESTO DEL CARLINO - Provedel 6; Lazzari 6 (27’ st Pellegrini 6), Gila 6, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 5.5 (32’ st Vecino 6), Cataldi 6.5 (39’ st Kamada sv), Luis Alberto 5.5; Isaksen 5.5 (39’ st Pedro sv), Castellanos 5.5, Felipe Anderson 5. Allenatore: Sarri 6.

LA REPUBBLICA - Provedel 6; Lazzari 5.5 (26’ st Pellegrini 6), Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 6 (32’ st Vecino 6), Cataldi 6 (39’ st Rovella sv), Luis Alberto 5.5; Isaksen 5 (39’ st Pedro sv), Castellanos 6, Felipe Anderson 6. All. Sarri 5.5.

IL TEMPO - Provedel 6; Lazzari 6.5 (26’ st Pellegrini 6), Gila 6, Romagnoli 6.5, Marusic 5.5; Guendouzi 5.5(32’ st Vecino 6), Cataldi 6.5 (39’ st Rovella sv), Luis Alberto 6; Isaksen 6.5 (39’ st Pedro sv), Castellanos 5.5, Felipe Anderson 6. All. Sarri 5.5.