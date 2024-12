Lazio - Napoli, le probabili formazioni: Baroni tra emergenza e turnover

Napoli atto primo. Riparte la Coppa Italia, la Lazio sfida la squadra di Conte prima di ritrovarla di nuovo in campionato. Baroni ha il compito di gestire l'emergenza infortunati, ma potrà contare sui fuori lista utilizzabili nella competizione perché tesserati. In porta, come avviene in Europa League, Provedel fa spazio a Mandas. Rispetto a Parma cambia la difesa: novità Hysaj a sinistra, con Nuno Tavares assente e Pellegrini e Marusic in forte dubbio. A completare il reparto quindi pronti Lazzari, Gigot e Patric. In mediana obbligato l'impiego di Rovella dal primo minuto, squalificato in Serie A. Di fianco a lui più Dele-Bashiru di Guendouzi visto il nuovo forfait di Vecino. Rientro però tra i convocati Castrovilli. In zona offensiva resta fisso solamente il capitano Zaccagni, accompagnato da Tchaouna a destra e da Pedro al centro. Nuova chance invece per Noslin da punta: out Dia e panchina per il Taty Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. A disp.: Provedel, Furlanetto, Bordon, Gila, Romagnoli, Basic, Guendouzi, Akpa Akpro, Isaksen, Castrovilli, Gonzalez, Castellanos. All.: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, Neres. All.: Conte.