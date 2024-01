Lazio-Napoli, Lotito scuote la squadra: "Non siamo inferiori a nessuno"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo la trasferta deludente in Arabia Saudita, la Lazio è pronta a scendere di nuovo in campo in campionato. Oggi alle 18 all’Olimpico ospiterà il Napoli, anche lui ferito dall’Inter in Supercoppa. Entrambe spinte dalla voglia del riscatto, si affronteranno senza alcun dubbio col coltello tra i denti. In palio non ci sono solo i tre punti, lo scontro diretto vale il quarto posto e una chance di essere in Champions anche il prossimo anno. Vista l’importanza della partita, il presidente Lotito, riporta Il Messaggero, ha deciso di parlare alla squadra con l’intento di scuoterla: “Voglio rivedere lo spirito delle precedenti cinque vittorie di seguito. Con quella determinazione possiamo lottare con chiunque, non siamo inferiori a nessuno”. Poche parole, ma dette col tono giusto nella speranza che portino al risultato.

