Lazio - Napoli | Pedro, scontro col passato: l'ex Conte e una sconfitta da "vendicare"

RASSEGNA STAMPA - Lasciare in panchina Dia perché non al meglio. Un lusso contro il Napoli, ma con questo Pedro tutto è concesso. Lo spagnolo sogna di replicare contro la capolista, con tanto di sgambetto al suo ex allenatore. Da una parte il tecnico che l'ha rivitalizzato, cuocendogli addosso il ruolo di trequartista; dall'altra quello che se l'è goduto nel pieno della maturità al Chelsea. Tra il 2016 e il 2018, Pedro ha giocato 91 partite, segnando 20 gol e alzando al cielo una Premier League e una FA Cup agli ordini di Conte.

Per la gara di oggi, riporta Il Messaggero. Pedro è in pole-position. D'altronde lui sa come colpire gli azzurri all'Olimpico, e anche in grande stile. Era il 27 febbraio 2022 quando con un meraviglioso sinistro al volo dal limite dell'area fissava il risultato sull'1-1, prima di un'altra perla di Fabian Ruiz allo scadere. Un'esultanza "strozzata" sul più bello, che ora lo spagnolo vuole riprendersi per agguantare la doppia cifra già a febbraio, eguagliando la prima stagione con Sarri, la migliore qui in Italia. È buona cosa non lasciarsi ingannare dalle 38 primavera in arrivo: Pedrito è come il vino e lo dimostrano i nove centri in tutte le competizioni. Altro che i tre dello scorso anno. Un passo che, paradossalmente, non teneva dal primo anno di Conte a Londra, il 2016-17.

