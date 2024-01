Lazio - Napoli, prosegue la vendita dei biglietti: il dato aggiornato

RASSEGNA STAMPA - Prosegue la vendita dei tagliandi per il match tra Lazio e Napoli. La squalifica della Curva Nord e dei due Distinti limiterà il numero di spettatori, ma agli abbonati è stata data la possibilità di comprare a un prezzo calmierato i tagliandi in Tevere e Monte Mario. La chiusura ha fatto scendere il numero degli abbonati da 30.333 a 11.333, ma i numeri sono destinati a crescere. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri sono stati 10mila i biglietti staccati. Si spera di superare già oggi quota 30mila e di avvicinare i 40mila spettatori. Numeri limitati per quello che riguarda gli ospiti visto che i residenti in Campania non possono acquistare il tagliando. Tante limitazioni che non permetteranno all'Olimpico di essere pieno come nei giorni migliori.