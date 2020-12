Lazio - Napoli, Reina: "Gara unica, loro mi sono stati molto vicini"

Affrontare il Napoli per Pepe Reina non sarà mai una sfida facile. Lo spagnolo ha combattuto tante battaglie con la maglia azzurra e oggi sfiderà il suo passato pronto a difendere la porta della Lazio. Nel Match Program pubblicato sul sito biancoceleste, le sue parole sulla gara: "Sarà una gara unica, non una partita qualunque. Il Napoli è una squadra, una Società e un popolo che sono nel mio cuore, mi sono stati molto vicini. Questi novanta minuti devono riscattarci, dobbiamo reagire agli ultimi risultati in campionato".

VOGLIA DI RISCATTO - "Tutto parte dalla prestazione. Bisogna offrire una grande prova per avvicinarci il più possibile al conseguimento di un risultato positivo. La via più breve per rialzarci è sicuramente mettere in campo una grande prestazione".

IL NAPOLI - "I partenopei hanno una squadra molto preparata e ampia. Vantano molte risorse, è uno degli organici più attrezzati in Italia e puntano alla vitoria finale del campionato. A prescindere dalle assenze, possono contare su dei calciatori validi che non faranno sentire l'assenza di giocatori importanti".

