Lazio - Napoli, tutte le novità sui biglietti per gli abbonati: il comunicato

La S.S. Lazio ha comunicato che la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha respinto il reclamo riguardante la chiusura dei settori Curva Nord e Distinti Nord Est e Ovest per una giornata di gara. Di conseguenza, questi settori rimarranno chiusi e non accessibili al pubblico durante la prossima partita contro il Napoli.

Opzioni per Gli Abbonati dei Settori Chiusi

Per gli abbonati dei settori colpiti dalla sanzione disciplinare, la S.S. Lazio offre la possibilità di accedere all’incontro in settori diversi da quello acquistato stagionalmente. Data la capienza totale dell’impianto e l'attuale disponibilità di posti, è prevista l'opzione di un "upgrade" dell’abbonamento per accedere ai posti disponibili nelle tribune Monte Mario e Tevere.

Procedura per l'Upgrade dell’Abbonamento

Per effettuare l'upgrade, gli abbonati dovranno utilizzare uno dei seguenti codici:

Per l’abbonamento digitale con la Millennovecento: CODICE 032…

Per l’abbonamento digitale con la Eagle: CODICE EAG…

Per l’abbonamento tradizionale: CODICE PRELAZIONE, inserendo il numero dell’abbonamento preceduto da zeri fino a ottenere un numero di 12 cifre.



Alternative per Chi Non Desidera Effettuare l'Upgrade

Gli abbonati che scelgono di non effettuare l'upgrade possono seguire le procedure stabilite nelle condizioni di sottoscrizione e acquisto dell’abbonamento.

