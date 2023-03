Lazio, negli scontri diretti sei fortissima: il dato super

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince il derby contro la Roma e fa doppietta. Un risultato importantissimo per la città, per il prestigio, ma anche per la classifica. I biancocelesti, infatti, grazie alla doppia vittoria contro i giallorossi, guadagnano un importante vantaggio in classifica anche grazie agli scontri diretti a favore. In questa stagione, d'altronde, la Lazio si è dimostrata una squadra di assoluto valore nei confronti contro le altre big, riuscendo a raccogliere ben 18 punti su 27 a disposizione (solo il Napoli ha fatto meglio con 21 punti su 27). Solamente in tre situazioni su nove, infatti, la squadra di Sarri non è riuscita a strappare i tre punti in uno scontro diretto: perdendo con Napoli, Juventus e Atalanta. Di seguito la situazione attuale.

Lazio - 18 punti su 27 partite

- Roma 0-1 Lazio, Lazio 1-0 Roma (Scontri diretti a favore);

- Atalanta 0-2 Lazio, Lazio 0-2 Atalanta (Scontri diretti in parità);

- Lazio 1-2 Napoli, Napoli 0-1 Lazio (Scontri diretti in parità);

- Lazio 3-1 Inter (Scontro diretto momentaneamente a favore);

- Lazio 4-0 Milan (Scontro diretto momentaneamente a favore);

- Juventus 3-0 Lazio ((Scontro diretto momentaneamente a sfavore).

Scontri diretti da giocare:

- 29° Lazio - Juventus

- 32° Inter - Lazio

- 34° Milan - Lazio