'Lazio nelle scuole', Casale: "Bullismo tema delicato. C'è troppa..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Torna la Lazio a parlare ai giovani. Stavolta la società biancoceleste ha deciso di presenziare presso la scuola media Giampaolo Borghi (situata in via Giampaolo Borghi nell’area nord della Capitale). Il focus di questo incontro è stato il bullismo e cyberbullismo allargato anche alla promozione della formazione della cultura sportiva. Hanno rappresentato il club laziale il difensore Nicolò Casale, il team manager Maurizio Manzini e il falconiere Juan Bernabé in compagnia dell’aquila Olympia, che hanno condiviso le loro esperienze in merito con i ragazzi. Ai margini dell'evento è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il difensore biancoceleste:

"Finalmente stiamo tornando alla normalità. Mi è sembrato di tornare indietro di qualche anno. E' stata una bella mattinata, importante perché questa è l'età in cui i ragazzi iniziano a capire il senso della vita, quindi è giusto cercare di dare qualche consiglio con la speranza che si apprenda qualcosa. Io anche ho vissuto, da ragazzo, una mattinata così. Rimasi colpito dal passato dei giocatori e mi sono messo in testa di provarci anche io, mi sono detto che ero giovane, volevo provarci e dare il massimo. Oggi posso dire che ce l'ho fatta e spero di essere io un esempio per loro. Quello del bullismo e del cyberbullismo è un tema molto delicato, soprattutto in questi ultimi anni, perché purtroppo con i social c'è troppa libertà di parola. Non succede solo ai ragazzi, ma anche con noi calciatori: quando va male una partita si dicono cose veramente cattive. Penso quindi che sia un problema dei ragazzini ed è molto grave, ma anche di noi persone adulte. Bisogna cercare di combattere questa cosa perché c'è chi è forte e riesce a far finta di niente e chi soffre pesantemente. E' difficile parlarne, ci sono molti casi in cui persone si levano la vita per frasi veramente stupide e che una persona fragile può non mandar giù. Noi siamo un esempio per loro, cercare di far capire come siamo arrivati a questi livelli. Sono nell'età dove devono cercare di capire cosa vogliono fare da grandi e quindi quando scendiamo in campo diamo sempre il massimo e cerchiamo di essere da esempio, soprattutto per i ragazzi che vogliono fare questo lavoro".