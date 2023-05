Lazio nelle scuole, Felipe Anderson e Silvia Vivirito all'istituto Pascal

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11.37 - Il brasiliano ha parlato del momento attuale che sta vivendo la Lazio e della sua figura all'interno dello spogliatoio: "Stiamo parlando tanto tra di noi. Stiamo lottando per qualcosa di grande, dobbiamo abituarci a questo. Io vice Immobile? Mi metto sempre a disposizione, mi piace tanto giocare da centravanti...".

AGGIORNAMENTO ORE 10.46 - Silvia Vivirito si è soffermata sull'argomento del calcio femminile: "Il calcio femminile in Italia è nella fase boom, per quanto in ritardo rispetto ad altre nazioni. la direzione è giusta, quando ho iniziato da piccola c’erano tanti stereotipi, il primo era mio padre. La mia famiglia nn era d’accordo, poi hanno capito fosse più di una semplice passione. A quel punto mi hanno sostenuto, mio padre ora è il mio primo tifoso e non si perde una partita.

AGGIORNAMENTO ORE 10.42 - L'intervento di Felipe Anderson di fronte alla platea di bambini: "La scuola ci insegna a vivere, a rispettarci. Nel calcio bisogna sapersi comportare bene, perché in uno spogliatoio siamo tutti diversi. la scuola in questo è molto importante, dà educazione e ci permette di scegliere bene nella vita. Serve saggezza e sapienza. Sono uscito da casa a 13 anni, ora sono 10 anni che sono in Italia, sono felice di essere tornato. Amo Roma. Stare lontano tanto tempo dalla famiglia è difficile, tutti gli sportivi soffrono un po’ in questo senso, ma lo rifarei venti volte. Tutti i sacrifici valgono la pena".

Felipe ha poi rivelato il modo in cui si prepara prima delle partite importanti: "Quando mi preparo bene durante la settimana e faccio il mio dovere poi mi sento tranquillo in partita. Provo a concentrarmi per tutta la settimana. Prima soffrivo di più, quando ero più giovane. Ora so che se la preparazione è giusta non devo preoccuparmi il giorno della gara".

I giovanissimi studenti dell'Istituto romano Biagio Pascal questa mattina hanno l'occasione di incontrare Felipe Anderson e la calciatrice della formazione Women Silvia Vivirito. L'iniziativa fa parte del progetto "Lazio nelle Scuole" volta al confronto "sulla tematica del bullismo e cyberbullismo allargato anche alla promozione della formazione della cultura sportiva, i cui valori sono sanciti nella Carta Olimpica, diffondendo ed incrementando i principi legati ad una crescita psico-fisica sana, leale e non violenta, che educhi gli adulti del domani, a comportamenti rispettosi dell’avversario e delle istituzioni".