Lazio, nessun incontro con Cataldi: lui vuole rimanere, ma la società...

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi è un rebus, ora anche in campo. Ha saltato l'ultima doppia seduta con il gruppo: da tempo non è al meglio della condizione, anche se contro l'Hansa Rostock ha giocato il secondo tempo. Ad Auronzo aveva lamentato un fastidio al muscolo adduttore destro, è da valutare. Resta poi il malumore relativo alla questione relativa 'fascia di capitano'.

Il suo futuro è decisamente in bilico, l'ha deciso la società. In questi giorni avrebbe dovuto avere un colloquio con la dirigenza, ma non è avvenuto né lunedì e né ieri. Si attendono quindi notizie dal mercato. La volontà del numero 32 è chiara: non ha intenzione di lasciare la Capitale, vuole chiudere la carriera alla Lazio.

Ma Lotito e Fabiani la pensano in modo diverso, visto che sono entrambi disposti ad ascoltare offerte per il centrocampista, come riportato da Il Corriere dello Sport. Manca ancora un mese (pieno) di mercato che rivelerà le intenzioni di entrambe le parti. Fino a quel momento si continuerà a lavorare insieme, anche se forzatamente, per il bene del gruppo.