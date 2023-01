Lazio, nessun italiano segna come Zaccagni: adesso punta la Nazionale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il miglior marcatore italiano gioca nella Lazio. E quale sarebbe la novità? Non è il solito Ciro Immobile, che sta vivendo una stagione difficile a livello muscolare. Con 8 reti è Zaccagni il calciatore italiano che segna più di tutti. Nessuno ha fatto meglio né in Serie A e nemmeno all'estero. Dopo un anno da "apprendistato", Sarri lo ha trasformato in un'ala completa, mettendo in evidenza tutte le sue caratteristiche di dribbling e fantasia. Adesso è un esterno goleador che fa volare la Lazio e presto anche la Nazionale. Con questo stato di forma e questa crescita esponenziale è inevitabile una chiamata di Mancini. Il ct accoglierà sicuramente un giocatore diverso, più maturo e pronto a prendersi sulle spalle il peso della maglia azzurra, magari in un tridente con Ciro e Chiesa. Nel 4-3-3 del Mancio può inserirsi alla grande. Gli Europei del 2024 non sono poi così tanto lontani e Zac si candida a un ruolo da protagonista.