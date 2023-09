Lazio, nessuno come Immobile: contro la Juve può arrivare un altro record

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Re Ciro punta un altro record. Il capitano biancoceleste è a un passo dal diventare il primo bomber a segnare 100 gol in trasferta del calcio italiano. Manca soltanto una rete per arrivare alla cifra tonda: Immobile è infatti fermo a 99, quattro in più di Altafini, addirittura dieci in più di Francesco Totti. Una vera e propria leggenda vivente non solo per la Lazio, ma per l'intero movimento calcistico. La prima occasione per raggiungere questo primato arriverà contro la Juve, che il capitano ha già trafitto in tre occasioni. Solo Icardi e Ilicic come lui da quando i bianconeri si sono trasferiti nel nuovo Stadium. L'ultima rete alla sua ex squadra, con cui ha giocato tre gare nel post Calciopoli, risale a quasi tre anni fa. Adesso però la Juve si ritrova davanti un Ciro ancor più cinico e maturo, pronto a tutto pur di raggiungere quest'altro record. Scrive così il Corriere dello Sport.