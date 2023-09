Lazio, nessuno è più forte di Provedel: il dato che lo rende il migliore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - ‘Provvidenziale’ è ormai sinonimo di Provedel. Il ‘super’ portiere della Lazio è diventato la certezza per Sarri e i suoi compagni, impossibile farne a meno. E pensare che nella stagione del suo arrivo nella Capitale sarebbe dovuto partire come vice. La gara contro il Bologna è stata la sua occasione, colta al volo senza esitazione. Ha fatto la sua fortuna. In sei minuti si è stravolta completamente la gerarchia e da quel dì la porta ha il suo nome inciso sui pali. Lo scorso anno ha eguagliato il record di clean sheet e è stato eletto il migliore della Serie A nel suo ruolo, ma continua a esserlo anche in quello in corso nonostante il campionato sia iniziato da sole tre giornate. Come riporta il Corriere dello Sport, il ventinovenne detiene ancora il primato. Il dato registra 76,2% di parate in 41 presenze, 109 su 143 tiri subiti per essere precisi, considerando le 38 passate e le 3 attuali. Al seguito ci sono: Szczesny 73,5%; Onana 71,8% e Meret 71,6%. Le sfide però non sono finite qui, quest'anno c'è anche la Champions che emoziona e non poco il biancoceleste. Davanti a se ha tutto il tempo per migliorarsi e confermarsi, ancora, il migliore.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE