Lazio. nessuno tocchi la coppia Sergej e Luis Alberto: i loro numeri sono impressionanti

Neanche Walt Disney avrebbe mai pensato che un mago e un sergente potessero funzionare così perfettamente all'interno di una favola. Eppure eccoli lì, in mezzo al campo, con la stessa maglia addosso, diversi solo per un numero dietro le spalle. Tra i protagonisti indiscussi di questa Lazio non possono che esserci loro, Luis Alberto e Milinkovic, assi nella manica di un Sarri consapevole del talento che ha a disposizione. Come riporta la rassegna di Radiosei, dal 2016 quando hanno iniziato a giocare insieme, sono i centrocampisti che hanno generato più gol in Serie A, 187 (Sergej 51 gol e 45 assist, Luis Alberto 40 gol e 51 assist). "Questo centrocampo è tra i più belli d'Europa" aveva detto al suo arrivo il mister che oggi, quei due, non li divide più. Perfetti o quasi, perché se il problema del Mago è quel caratterino che si scontra spesso con quello del tecnico, il Sergente invece perde qualche pallone di troppo. Ma insomma, a uno che serve assist a tutto spiano a Ciro Immobile, si può perdonare tutto. Nei primi cinque campionati, i dati in questo senso lo accostano a De Bruyne: Sergej è l'assistman della stagione attuale (8), è il centrocampista che ha partecipato a più reti (12). Dal 2015 solo Ilicic ha segnato di più (65 gol contro 52). Luis Alberto è l’unico ad aver servito 51 assist in Serie A. Dal 2004-05 solo lui e Papu Gomez hanno servito almeno 15 assist in una singola stagione.