Lazio, Nesta: "Il derby? Io l'ho sofferto più della finale di Champions League"

Alessandro Nesta, attuale allenatore della Reggiana, è intervenuto ai microfoni di SkySport direttamente da Milano durante l'evento di 'Sostegno 70' per la cura del diabete. “Fa piacere aiutare e provare a curare questo grande problema. Se poi si può aiutare un amico (Ambrosini, ndr.) lo facciamo ancora più volentieri”, ha detto prima di parlare del derby della Capitale di ieri sera. Ecco il suo pensiero: "Io sono cresciuto in un quartiere romanista, a Cinecittà, Roma Sud. Giocavo in una squadra d’affiliata della Roma. Sarei dovuto andare lì, ma mio padre era talmente tifoso della Lazio che ha aspettato un anno e mi ha fatto fare un provino. E mi hanno preso".

"Per gente come me, da romano, da quando sei piccolo ti ripetono sempre del derby. Poi quando lo giochi hai tanta pressione. Io l’ho sofferto un po’. Ho fatto le semifinali e la finale di Champions League, ma il derby l’ho accusato di più. La partita di ieri? Questo dopo le coppe è uscito fuori non bellissimo, secondo me è stato anche quello a incidere".