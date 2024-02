Lazio, non manca il sostegno dei tifosi: il dato dei presenti contro il Milan

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Mai come adesso la Lazio ha bisogno del sostegno dei suoi tifosi. All'Olimpico ci si prepara al big match contro il Milan: è veramente l'ultima chiamata per i biancocelesti per risollevare la stagione. Dopo di che si volerà a Monaco per affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern.

La sfida contro i rossoneri è in programma venerdì 1 marzo alle 20:45. Come riportato da Il Corriere dello Sport, si va verso i 45mila spettatori presenti (attualmente siamo a 43mila) per caricare la squadra di Sarri in una momento di grande difficoltà. Successivamente, circa 3400 laziali si sposteranno in Germania: i 200 biglietti messi a disposizione dalla società tedesca sono stati prosciugati in pochissimi minuti. Un'altra grande dimostrazione d'amore dei tifosi.