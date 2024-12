Lazio, Noslin: "Speravo di entrare, ma Baroni mi ha detto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sognava di entrare in campo nello stadio della sua città natale, davanti ai suoi parenti accorsi in massa sugli spalti per vederlo in campo. Per Tijjani Noslin, però, Ajax-Lazio significa solo panchina. L'attaccante olandese si scalda fino all'ultimo nella speranza di poter entrare, ma Baroni gli preferisce Guendouzi per dare fisicità al centrocampo in una fase difficile della partita. Dopo il triplice fischio TJ è intervenuto ai microfoni di Ziggo Sport per commentare il match e dire la sua sul mancato ingresso:

"Speravo di poter entrare, ma sono più che felice di aver vinto. Mister Baroni mi ha detto che voleva tenermi fresco in vista della partita di lunedì, contro l'Inter. Spero di poterla giocare quella partita, ma vedremo poi come andrà. Lo spero. Rispetto sempre le scelte dell'allenatore e sono davvero felice di essere qui. Mi sarebbe piaciuto giocare contro l'Ajax, ma va bene così. Non so se sono nel miglior momento della mia carriera, ma so che sto continuando a migliorare. Ho ancora molto da imparare. Sneijder? Wesley mi dice spesso che devo diventare più costante e che devo continuare a lavorare duramente".