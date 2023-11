Lazio, numeri ridotti a centrocampo: Kamada costretto a...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio rischia di essere in emergenza per la trasferta di Salerno. La squalifica di Luis Alberto e l'infortunio di Vecino tolgono contemporaneamente due mezzali a Sarri. Tra l'altro il mister biancoceleste dovrà rinunciare allo spagnolo che in stagione è sempre partito titolare finora, mentre il numero 5 è una delle risorse che molto spesso sono risultate decisive. Così dopo la sosta per le nazionali, la Lazio si troverà a preparare il match con la Salernitana potendo contare solo su Guendouzi e Kamada. Il giapponese, peraltro, giocherà martedì con il suo Giappone contro la Siria allo stadio Principe Abd Allah bin Fayṣal di Gedda, in Arabia Saudita.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'ex Eintracht è chiamato a smaltire in fretta il fuso orario per guidare la linea mediana sabato pomeriggio contro i granata. Il numero 6 ha una grande chance che deve assolutamente sfruttare. Vecino, dal canto suo, proverà a recuperare almeno per far parte dei convocati. All'occorrenza Sarri può anche spostare Rovella o Cataldi che possono ricoprire il ruolo di mezzala senza problemi, non dimenticando che in rosa c'è anche Toma Basic che è finito ai margini, ma all'occorrenza può essere rispolverato.