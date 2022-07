Lazio, nuova proposta per Rocchi: ecco di cosa si tratta

Dopo la stagione alla guida dell'Under 18, l'ex centravanti sperava nella promozione alla guida della Primavera, ma la società...

RASSEGNA STAMPA - Le strade di Tommaso Rocchi e della Lazio non sembrano destinate a separarsi. L'ex centravanti ha iniziato la sua carriera da allenatore nei settori giovanili e si è messo in luce sulla panchina dell'Under 18 biancoceleste. L'ex numero nove sperava nel grande salto e di diventare il nuovo mister della Primavera. La scelta, però, è ricaduta su Stefano Sanderra. Rocchi un po' ha accusato il colpo e si pensava che il suo percorso con l'aquila sul petto fosse al termine. Lotito, però, lo considera come un figlio e non ha intenzione di farselo scappare. Dopo un incontro, avvenuto la scorsa settimana, avrebbe proposto un nuovo ruolo a Rocchi. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Rocchi potrebbe accettare l’incarico da osservatore: giudicherebbe i calciatori a livello nazionale e internazionale, si farebbe affidamento sulla sua competenza. Nei prossimi giorni verrà definito il tutto e ci saranno nuovi colloqui. Fabiani è il responsabile della Primavera e della Lazio Women, Enrico Lotito il direttore generale, mentre Bianchessi si occuperà dall'Under 18 in giù. Rocchi deve accettare, ma la proposta c'è.