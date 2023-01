Lazio, nuovi esami per Immobile: ecco quando può tornare

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

Controlli per Ciro Immobile. Il capitano stamattina si è presentato in Paideia per dei nuovi accertamenti strumentali, come anticipato da Sarri nella conferenza stampa prepartita di Lazio-Milan. Il tecnico aveva parlato di “sensazioni positive” da parte dell’attaccante, la speranza è che i progressi siano confermati anche dagli esami di oggi. Immobile salterà sicuramente la sfida con la Fiorentina, c'è qualche speranza per i quarti di Coppa Italia con la Juventus (2 febbraio a Torino). Le valutazioni saranno quotidiane, i rischi verranno calcolati a ridosso delle varie partite. Il ritorno dovrebbe concretizzassi lamento per la partita con il Verona (6 febbraio).