Lazio, nuovi mal di pancia per Luis Alberto? E se in estate...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lontani mal di pancia per Luis Alberto? Il dubbio inizia di nuovo a riaffiorare, dopo che domenica contro l'Inter è ripartito dalla panchina in Serie A dopo 13 mesi dall'ultima volta contro la Juventus. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le sue condizioni fisiche non sono delle migliori, poiché da novembre sta facendo i conti con un'infiammazione agli adduttori che non lo lascia libero di giocare serenamente. Una sola partita saltata, quella contro la Salernitana per squalifica, tre gol e un assist finora, numeri che rispecchiano quelli dello scorso anno. Ma nella passata stagione i tre gol e l’assist c'erano stati in soli 541 minuti in campo (contro i 1.182 attuali) di 13 presenze di cui appena 5 da titolare. Al "peggioramento" in campo si è poi aggiunto qualche malumore anche con i compagni per qualche giocata non di suo gradimento, come accaduto contro l'Atletico Madrid la scorsa settimana.

Sembrava un Luis Alberto nuovo quello tornato dalla sosta per il Mondiale, con il rinnovo (fino al 2027 a circa 4 milioni all'anno) e la sua presenza in campo d'allenamento e da gioco così serena. Eppure in estate nuovi mal di pancia. Un'altalena di emozioni, di sensazioni, di comportamenti, da anni ormai le stagioni del Mago si portano avanti così. La Lazio intanto pensa a svecchiare la rosa e chissà se qualche offerta dalla Spagna nella prossima estate potrebbe riaprire vecchie trattative. Nel mentre c'è bisogno di tornare a fare magie, perché un Luis Alberto in forma, scaccia i malumori e schiaccia gli avversari.