Lazio, nuovo derby ma stessa storia: il giallo mirato colpisce ancora

Quello del 19 marzo sarà il quarto derby della gestione Sarri, a un anno e un giorno dalla debacle del 2022. Una sfida decisiva nella lotta in Champions in cui il tecnico della Lazio dovrà fare a meno di Matias Vecino, ammonito ieri per una leggera spinta sull'avversario e, essendo diffidato, squalificato automaticamente in vista di domenica. Una situazione in cui Sarri si è spesso trovato nei precedenti. Già in occasione del suo secondo derby, infatti, l'allenatore ex Napoli si è trovato costretto a sostituire Zaccagni, in diffida e sanzionato per una simulazione in area di rigore. Un giallo quindi che ha pesato nell'idea tattica del mister, come ha pesato molto (seppur non ai fini del risultato) quello che ha anticipato il derby di andata di quest'anno. In Lazio-Salernitana Milinkovic, anche lui diffidato, viene squalificato dopo un'ammonizione per un presunto 'step on foot' su un avversario. Una squalifica ingiusta che, come quella di Vecino, porta con sé molti dubbi: visto il metro arbitrale di Maresca e visti i molteplici interventi del Bologna nel corso dei 90', mai sanzionati, perché estrarre il giallo al centrocampista per un intervento sicuramente evitabile, ma pur sempre molto leggero?