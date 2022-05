Lazio, nuovo incontro Lotito - Sarri per il rinnovo: le richieste del tecnico

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La visita a Formello del Ceo di Binance Changpeng Zhao ha rappresentato anche un’ulteriore occasione per Lotito e Sarri per rivedersi. Dopo essersi incrociati nel pomeriggio, si sono dati appuntamento a cena per discutere presumibilmente del rinnovo contrattuale. Stando alla rassegna di Radiosei i punti però sono sempre gli stessi degli scorsi incontri. L’allenatore toscano vuole le solite garanzie tecniche e vuole essere coinvolto nelle scelte. Chiede 7-8 per cercare di alzare l’asticella nella prossima stagione. Un portiere, due difensori centrali, un terzino sinistro, due centrocampisti (regista e mezzala), un attaccante oltre che il rinnovo di Patric. Il presidente dal canto suo continua con la proposta di prolungamento fino al 2025 e spera di avere il suo benestare prima della fine del campionato. Vorrebbe evitare potenziali fasi di stallo che potrebbero rivelarsi deleterie visto che entro il 30 maggio Sarri può esercitare una clausola per liberarsi per l’estero. Il patron resta comunque fiducioso così come aveva esternato lunedì scorso, in occasione della cena organizzata dalla Lega Serie A prima della Coppa Italia. Aveva parlato di unità di intenti e progetto condiviso. Il tempo scorre e bisogna trovare un accordo il prima possibile per evitare di andare troppo in là e rischiare una stagione in salita ancora prima del suo inizio.

Pubblicato il 13/05 alle 08.45