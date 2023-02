Lazio, occhi puntati su Milinkovic: Sarri spera di ritrovarlo. E intanto dalla Premier...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È iniziata fortissimo l’annata di Milinkovic, importante anche dal punto di vista di gol e assist, poi a ottobre qualcosa è cambiato. I numeri parlano di un solo gol e un assist nelle ultime dodici sfide, un dato che impensierisce e che sottolinea, se si pensa anche alle Coppe, un calo notevole da parte del serbo. Non si può rimproverare per l’impegno, in campo si è speso molto ma è certo che questa non sia la sua versione migliore. Senza dubbio gli eventi che si sono susseguiti fin qui hanno inciso e non poco, a partire dal Mondiale fino alla gastroenterite che lo ha mandato ko e anche ogni discorso legato al futuro. Ora però, la Lazio, Sarri e i suoi compagni sperano di ritrovare il Sergente nella sua migliore versione, quella a cui ha abituato finora, soprattutto in vista del tour de force che li attende. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il centrocampista ripartirà dalla gara con la Sampdoria in programma domani all’Olimpico. Sarà l’occasione per rimettersi in corsa, i dati del biancoceleste contro i blucerchiati rincuorano: quattro reti e nove passaggi vincenti.

FUTURO - Negli ultimi anni, in ogni sessione di mercato, i fari sono puntati sul ventuno della Lazio. Un rinnovo che non è mai arrivato e col passare del tempo si è fatto sempre più lontano, è difficile trattenere un giocatore del genere e le parole recenti di Tare lo hanno confermato. Si prospetta un’estate di fuoco per il suo futuro, l’agente è al lavoro per cercargli una sistemazione adeguata anche perché, qualora dovesse partire, il serbo vorrebbe assicurare alla società un’entrata importante che possa incrementare le tasse. La cifra ipotizzabile, come riporta la rassegna di Radiosei, è di circa quaranta milioni, spetterà poi a Lotito valutare. La Premier sembra essere in vantaggio su tutti, all’interesse dell’Arsenal si sono aggiunti Newcastle e West Ham.

