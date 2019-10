Lazio, oggi la sentenza UEFA: a Nyon si decide, verdetto in serata

Il giorno del giudizio è arrivato, la Lazio aspetta la sentenza da Nyon sui presunti saluti fascisti in Curva Nord durante il match di Europa League tra i biancocelesti e il Rennes, andato di scena all’Olimpico. Patron Lotito ha dichiarato subito guerra proclamando la tolleranza zero verso questo piccolo gruppetto di tifosi. Il segnare alla UEFA è arrivato forte e chiaro. Ma resta il fatto che oggi, in serata, è attesa la decisione. La Lazio, secondo quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, ha presentato la propria memoria difensiva e ha mostrato come si sta muovendo per l’identificazione dei delinquenti. Le indagini proseguono, la sentenza arriverà a prescindere. L’altro aspetto da considerare è: qualora la Lazio venisse multata e l’Olimpico chiuso per un turno, bisognerà pure pensare ai 9mila tifosi scozzesi che hanno già acquistato il biglietto per Lazio-Celtic. Tifosi che rimarrebbero a casa.

