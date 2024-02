Lazio, operazione rinnovi: Provedel è la priorità, mentre Zaccagni...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Chiuso il mercato, senza acquisti, è tempo di pensare ai rinnovi di contratto. Ci sono delle promesse da mantenere: Lotito e Fabiani non vogliono lasciarsi scappare i loro big. Prima di tutti è arrivato l'adeguamento di Patric, mentre manca ancora quello di Romagnoli (che è dello stesso team Raiola). La priorità in questo momento però è Ivan Provedel, come riportato da Il Corriere dello Sport.

L'aumento se l'è meritato sul campo: a breve ci sarà un incontro con il suo agente. In passato è stato accostato anche a club inglesi (come il Manchester United) e poi in Spagna, dove ancora risuona il suo gol di testa all'Atletico Madrid. Attualmente percepisce un milione netto e 200 mila euro di premi: è lo stipendio più basso della Lazio. L'intenzione è blindarlo con un'offerta adeguata che rispecchi il valore del calciatore.

Provedel compirà 30 anni a breve: Lotito può assicurarsi la porta ancora per diversi anni. Per quanto riguarda gli altri, l'operazione Zaccagni è sempre in divenire. A luglio si era trovato l'accordo vicino ai tre milioni di euro, cifra minima richiesta dall'attaccante. Lotito ha intenzione di chiudere la trattativa entro marzo per far tacere le discussioni.