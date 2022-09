Lazio, otto calciatori convocati nelle nazionali: tutti gli impegni dei biancocelesti

Fonte: SSLazio.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sosta per le Nazionali si avvicina. Dopo Cremonese - Lazio, il campionato si fermerà per due settimane per lasciare spazio alla Nations League e alle amichevoli delle selezioni. Sono otto in tutto i calciatori biancocelesti convocati dalle rispettive nazionali. Prima volta per Provedel e Gila, rispettivamente con Italia e Spagna Under21.

Ecco il programma nel dettaglio:

ITALIA – Matteo Cancellieri, Ciro Immobile, Ivan Provedel



UEFA Nations League 2022

Italia-Inghilterra, venerdì 23 settembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano



UEFA Nations League 2022

Ungheria-Italia, lunedì 26 settembre alle ore 20:45 alla Puskas Arena di Budapest



ALBANIA – Elseid Hysaj



UEFA Nations League 2022

Israele-Albania, sabato 24 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Bloomfield di Tel Aviv



UEFA Nations League 2022

Albania-Islanda, martedì 27 settembre alle ore 20:45 all'Arena Kombëtare di Tirana



MONTENEGRO – Adam Marusic



UEFA Nations League 2022

Bosnia-Montenegro, venerdì 23 settembre alle ore 20:45 allo Stadion Bilino Polje di Zenica



UEFA Nations League 2022

Montenegro-Finlandia, lunedì 26 settembre alle ore 20:45 allo Stadion Pod Goricom

di Podgorica

SERBIA – Sergej Milinkovic



UEFA Nations League 2022

Serbia-Svezia, sabato 24 settembre alle ore 20:45 allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado



UEFA Nations League 2022

Norvegia-Serbia, martedì 27 settembre alle ore 20:45 all'Ullevaal Stadion di Oslo



SPAGNA Under-21 – Mario Gila

Amichevole

Romania-Spagna, venerdì 23 settembre alle ore 17:00 alla Cluj Arena di Cluj

Amichevole

Spagna-Norvegia, martedì 27 settembre alle ore 18:30 allo Stadio El Alcoraz di Huesca



URUGUAY – Matias Vecino

Amichevole

Iran-Uruguay, venerdì 23 settembre alle ore 18:00 alla NV Arena di Sankt Pölte

Amichevole

Canada-Uruguay, martedì 27 settembre alle ore 18:00 al Tehelné pole di Bratislava