Lazio, Pablo Blanco (Siviglia): "Luis Alberto? Ha problemi di pubalgia, non sa se operarsi"

Luis Alberto è stato a Siviglia dove ha pranzato con i suoi agenti recentemente, inoltre il calciatore è nel mirino della società spagnola. A questo si aggiunge anche il parere di Pablo Blanco - ex calciatore e coordinatore del settore giovanile dei biancorossi - ai microfoni di Radio Marca, che ha detto la sua sulla condizione fisica del giocatore: "Ha firmato recentemente il rinnovo con la Lazio fino al 2022, ha problemi di pubalgia e non sa se deve essere operato. Io gli ho raccomandato, in caso si dovesse operare, di farlo presto. L'anno scorso è stato sensazionale per lui, è stato uno spettacolo vederlo, sembra freddo ma tecnicamente è molto bravo e si è adattato bene in Italia". La pubalgia è un problema che lo spagnolo rivendica da inizio stagione, anche se non è mai stata riscontrata dagli accertamenti predisposti dallo staff medico della Lazio. Prima della gara con il Marsiglia, Igli Tare confermava come Luis Alberto non fosse ancora tornato al top della condizione, parlando di alcuni generici problemi fisici che il classe '92 continuerebbe ad accusare.